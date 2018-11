Platzsturm nach Eintracht-Spiel – Fans fühlten sich provoziert

Die Eintracht zittert weiter im Tabellenkeller – auch im vierten Spiel unter dem neuen Trainer Andrè Schubert ist die so erhoffte Wende bisher ausgeblieben. Am Sonnabend kassierten die Löwen in der 3. Fußball-Liga vor 16.510 Zuschauern ein 0:2 (0:2) gegen Aufsteiger KFC Uerdingen. Eine schlechte Chancenverwertung, gar ein vergebener Elfmeter und böse individuelle Fehler in der Abwehr machten alle guten Ansätze, die es auch gab,...