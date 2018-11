Zwei Autos haben unbekannte Täter am Dienstagabend in Braunschweig aufgebrochen und Wertsachen geklaut.

Unbekannte Täter brechen Autos in Braunschweig auf

Gleich zwei Autos haben unbekannte Täter am Dienstagabend in Braunschweig aufgebrochen. Wie die Polizei berichtet, meldete zunächst eine 57-Jährige, dass eine Seitenscheibe ihres Wagens eingeschlagen worden war. Das Auto stand ordnungsgemäß abgestellt auf dem Madamenweg. Ein unbekannter Täter entwendete laut Bericht aus dem Fahrzeug einen Rucksack, in dem sich Geldbörsen, Ausweise und ein Mobiltelefon befanden.

Zweiter Vorfall in der Hamburger Straße

Am späten Abend stellte dann auch eine 39-Jährige die eingeschlagene Scheibe bei ihrem Auto fest – diesmal an der Hamburger Straße. Aus dem Auto entwendete der Dieb eine Handtasche, die im Fahrzeug lag. Auch hierin befanden sich diverse Ausweispapiere und das Portemonnaie.

Polizei warnt: Keine Wertgegenstände im Auto lassen

Die Polizei rät dringend, auch bei kurzfristiger Abwesenheit keine Wertgegenstände in abgestellten Fahrzeugen liegen zu lassen.