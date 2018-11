Unfall nach Eintracht-Spiel – Zeugen gesucht

Ein 51-jähriger Mann fuhr laut Polizeibericht am Freitag, 26. Oktober, mit seinem Golf auf dem rechten Fahrstreifen des Bienroder Weges in Richtung Kralenriede. Neben ihm auf dem linken Fahrstreifen fuhr ein Passat. An der Fahrbahnverengung von zwei auf einen Fahrstreifen vor der Schunterbrücke berührten sich die Außenspiegel der Fahrzeuge. Der Spiegel des Golf wurde beschädigt. Zwischen den Fahrzeugführern kam es in Höhe des Penny-Marktes am Bienroder Weg zu einem lautstarken Disput.

Nach Aussagen eines Beteiligten wollte sich eine junge Frau als Zeugin für den Vorfall zur Verfügung stellen. Die Daten der Frau wurden von dem Unfallbeteiligten jedoch nicht festgehalten. Die Polizei bittet nun die Frau und weitere mögliche Zeugen, sich unter

(0531) 4 76 39 35

zu melden.