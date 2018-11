Polizei verhaftet zwei Ladendiebe in Braunschweig

Aufmerksame Passanten haben Samstagnachmittag die Polizei auf die Spur von zwei Ladendiebe gebracht. Die Männer wurden von der Polizei vorläufig festgenommen. Gegen sie lagen mehrere Haftbefehle aus verschiedene Städten vor.

Auf die Spur kam die Polizei den Dieben, weil ein Passant beobachtet hatte, wie zuvor unter einer Jacke versteckte Gegenstände an eine zweite Person übergeben wurden. Die Beute wurde in einem Fahrzeug deponiert, das in einem Parkhaus abgestellt war. Die Polizei traf zwei Personen in der Nähe des Fahrzeugs an. Im Wagen lagen Bekleidung im Wert von etwa 4000 Euro und etliche abgetrennte Sicherungen und Etikette. Kaufbelege fanden sich keine. Das gesamte Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Zwei weitere Personen, eventuell Komplizen, konnten nicht mehr angetroffen werden. Die Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen und werden dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen beide Männer, so die Polizei, liegen bereits Haftbefehle von unterschiedlichen Gerichten. Die Ermittlungen dauern an.