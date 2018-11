Nicht die Quote zählt, sondern die Kompetenz

Vergangene Woche wurde deutschlandweit das 100-jährige Jubiläum des Frauenwahlrechts gefeiert. Aus diesem Anlass konnte ich in den Medien viele Beiträge über den Kampf der Frauen in Deutschland für ihr Stimmrecht lesen und hören. Ich dachte an verschiedene Auseinandersetzungen, die die Welt gesehen hat und unter denen viele gelitten haben, Frauen sowie Männer: Der Dreieckhandel und seine Folgen, die Leibeigenschaft und der Rassismus zum Beispiel. Es war bis vor wenigen Jahren unvorstellbar, dass ein Schwarzer in Südafrika oder in Amerika regieren würde, dass man als Homosexueller in der Gesellschaft normal leben kann.

Bei allem Respekt für all die, die Opfer dieser Missstände gewesen sind, frage ich mich, ob sich irgendwann das Blatt wenden und man zu einem normalen Alltag zurückkehren kann. Oft wird gesagt, dass das Leben nach einem Guerillakrieg nie einfach sei. Am Ziel wissen die Kämpfer nicht, was sie mit der Errungenschaft machen sollen. Wie soll es weitergehen, damit die Unterdrückten von gestern nicht zu den Herrschern von morgen werden? Ich habe mir jedes Mal diese Frage gestellt, wenn ich an den Aushängen in der Universität gelesen habe, dass man für eine ausgeschriebene Stelle die Bewerbung einer Frau bevorzugen werde. Gibt es eine Instanz in der Gesellschaft, die dafür sorgt, dass die Grenzen nicht in eine andere Richtung überschritten werden?

Von 200 Hochschulen in Deutschland, gab es im Jahr 2009 gerade mal drei, an denen Männer das International Office leiteten. Kindergärten leihen sich heutzutage männliche Kollegen aus,

damit die Kinder auch von Männern erzogen werden können. Müssen wir im positiven Sinne noch zwischen Mann und Frau unterscheiden? Es wunderte mich immer wieder, wenn Männer laut mehr Frauen in bestimmten Positionen fordern. Ich stellte fest, dass die meisten von ihnen Männer waren, die am Ende ihrer Karriere standen oder einen Rivalen ausschließen wollten.

Meine Mutter ist die erste Feministin, die ich kannte. Wegen ihrer Einstellung warf sie meinen Vater aus dem Haus. Aber zeitgleich klagte sie über den Ehemann, der nicht mehr da war. Ich fragte mich, ob sie überhaupt wusste, was sie wollte. Was für ein Mann käme für sie in Frage? Eine Tante, die sich aktiv eingesetzt hatte, damit eine Mädchenschule wieder geöffnet wurde, weil sie der Meinung war, dass die Mädchen sich unter Jungen nichts trauen und sich weniger entwickeln, äußerte sich eines Tages empört darüber, dass ihr Sohn an einer Journalistenschule wegen der Frauenquote nicht aufgenommen wurde. Ich sagte ihr: „Es ist merkwürdig, dass du klagst, obwohl die Kommission in deinem Sinne gehandelt hat. Jetzt bist du enttäuscht, weil dein eigener Sohn Opfer wurde. Ist der Kampf für die Selbstbestimmung der Frauen nicht ein Interessenkampf geworden?“

In einem Beitrag habe ich erfahren, dass der Bundestag nur aus 20 Prozent Frauen bestehe und dies geändert werden solle. Kann man das Geschlecht als politische Grundlage bestimmen? Warum dann nicht das Horoskop nehmen? Für die Gesellschaft ist es doch auch relevant zu wissen, wie viele Handwerker und Selbstständige zum Beispiel im Parlament sitzen. Politik wird doch meistens für die gemacht, für die man aufgrund seiner eigenen Herkunft Verständnis hat. Schon auf der kommunalen Ebene wüsste ich nicht, wie ein Heizungsmonteur die Zeit für Politik aufbringen könnte.

Neben der Frauenquote fordern andere eine Migrantenquote in den öffentlichen Institutionen. Kann ein Türkischstämmiger für einen Afrikaner oder einen Inder repräsentativ sein? Oder ein Nordafrikaner für einen Schwarzafrikaner? Wer sich in der Gesellschaft für die Vielfalt einsetzt, sollte in der Lage sein, niemanden zu benachteiligen. Wenn ein Haus brennt, fragt niemand, ob der Löschwagen zur Hälfte mit Frauen besetzt ist. Da zählt nur die Kompetenz. Das wünsche ich mir für unsere Gesellschaft auch.