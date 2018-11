Täter rauben 20-Jährigem Geld und Handy

Zwei Männer haben am frühen Samstagmorgen einen Mann in Querum ausgeraubt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stellten sich die Täter ihrem Opfer auf dem Nachhauseweg entgegen und forderten unmissverständlich die Herausgabe von Bargeld und Handy.

Der 20-jährige Geschädigte sei am frühen Samstagmorgen gegen 5 Uhr mit dem Bus aus der Stadt nach Hause gefahren, so der Polizeibericht. Nachdem er aus dem Bus ausgestiegen war, sei er von einem seiner späteren Täter in gebrochenem Deutsch angesprochen und nach einer Zigarette gefragt worden. Weil er keine mehr bei sich hatte, bot der junge Mann an, am nahegelegenen Zigarettenautomaten eine Schachtel zu holen. Hierzu leuchtete er mit seinem Smartphone und konnte dem etwa 25-jährigen Mann mit dunkler Hautfarbe eine Zigarette geben und setzte seinen Heimweg fort.

Kurz darauf wurde er von hinten mit den Worten „Handy! Geld! Money!“ angesprochen. Der Mann, dem er gerade die Zigarette geschenkt hatte, sowie ein weiterer ebenfalls dunkelhäutiger Mann gleichen Alters, standen hinter ihm. Der zweite Mann packte ihn mit beiden Händen an seiner Jacke und forderte die Herausgabe seiner Wertsachen.

Um einer Eskalation entgegenzuwirken, wehrte sich der 20-Jährige nicht, sondern kam der Aufforderung nach und übergab sein Smartphone sowie 5 Euro Bargeld an die beiden Täter, die zu Fuß in Richtung Forststraße verschwanden.

Das Opfer beschrieb die beiden Täter als etwa 1,85 Meter groß sowie athletisch und durchtrainiert-kräftig. Beide trugen gelb- beziehungsweise senffarbene Stoffjacken.