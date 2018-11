Überfall am Inselwall: Hundebesitzer als Zeugen gesucht

Nach dem ersten Zeugenaufruf zu einem Überfall auf eine 81-jährige Frau auf dem Inselwall am Samstag, 10. November, dauern die Ermittlungen an. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe die ausführliche Vernehmung des 60-jährigen Mannes, der den bislang unbekannten Täter zu Fuß verfolgt hatte, neue Hinweise ergeben. Demnach war der Täter an einem Pärchen vorbeigelaufen, das sich zu dieser Zeit, gegen 15.50 Uhr im Bereich Hinter der Masch/ Fuchstwete aufhielt. Auffallend bei dem Pärchen sei der mitgeführte verletzte Hund gewesen, der als Gehhilfe an seinem Hinterteil ein Gestell mit zwei Rädern umgeschnallt hatte.

Dieses Pärchen sollte den Verdächtigen von vorn gesehen haben. Die Kriminalpolizei bittet das Pärchen dringend, sich unter (05 31) 4 76-25 16 zu melden.