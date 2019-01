Ein Lob auf echte Pfeifen

„Damit man etwas Neues wagt, braucht es zwei Impulse: die Liebe zu einem Traum und das Leiden am alten Zustand“, eröffnet Pfarrerin Wiltrud Becker in der Kirche Zum heiligen Leiden Christi in Stöckheim am Sonntag abend das Orgelkonzert. Das schmucke, 1000 Jahre alte Kirchlein ist bis auf den...