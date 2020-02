Wer ist zuständig für Altreifen im Kennel?

Sie liegen an einem Bahndamm, aber teilweise irgendwie auch noch auf einem städtischen Parkplatz: rund drei Dutzend ausrangierte Autoreifen, die irgendjemand am Kennelparkplatz, Höhe Echobrücke abgelegt hat. Möglicherweise darauf vertrauend, dass ja in Bälde ja Stadtputztag ist und sich schon...