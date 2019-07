Café-Serie: Ein Braunschweiger Treffpunkt ohne Schnickschnack

Schon beim Reinkommen fällt auf: Hier geht es fröhlich und freundlich zu. Geduldig werden mir die selbstgebackenen Torten in der Vitrine erklärt, ein kurzer Schnack übers Wetter, und dann noch die Erörterung der wichtigen Frage: drinnen oder draußen sitzen? An Tagen, an denen man eine schöne Tasse...