Erneuter Einbruch Kiosk des Braunschweiger Raffteichbads

Zum zweiten Mal sind Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag in den Kiosk im Raffteichbad eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, durchsuchten sie Kühlschränke und Kühltruhen und entwendeten neben Eis und Süßwaren auch diverse Sektflaschen. Das Gelände ist mit einem mehr als zwei Meter hohen Zaun umgeben, den die Einbrecher überwanden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Strafverfahren ein.

