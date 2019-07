Eine Braunschweigerin ist Christos Verhüllungs-Ingenieurin

Der Pariser Triumphbogen. Ein Nationalheiligtum. 1806, nach der Schlacht bei Austerlitz, veranlasste Napoleon den Bau, um seine Siege zu verherrlichen. Fertiggestellt wurde er erst 30 Jahre später. Die ewige Flamme zu seinen Füßen soll die Erinnerung an Frankreichs unbekannt gefallene Soldaten wachhalten.

Die Verhüllung dieses „Altars des Vaterlands“ soll im Herbst 2020 das nächste Großprojekt des Jahrhundertkünstlers Christo werden. Eine sensible Angelegenheit. Ihre technische Ausführung wird von einer gebürtigen Braunschweigerin geleitet, der 32-jährigen Anne K. Burghartz. Die Bauingenieurin arbeitet für das Berliner Ingenieurbüro „schlaich bergermann partner“ (sbp) mit Standorten unter anderem auch in New York, Shanghai, Sao Paulo und Paris.

Seine besondere Kompetenz sei innovative Tragwerksplanung, erläutert Anne Burghartz. Bekannt wurden die späteren Bürogründer Jörg Schlaich und Rudolf Bergermann Anfang der 70er Jahre durch die luftige Seilnetz-Konstruktion für die Dachmembran des Münchener Olympiastadions. Sie entwickelten weitere stützenfreie Überdachungssysteme wie die Ringseildächer für WM-Stadien in Stuttgart, Frankfurt oder auch Rio de Janeiro. Aber das Büro entwirft auch Brücken und plant und entwickelt Solarkraftwerke und neue Baustoffe.

Die Zusammenarbeit Christos mit „sbp“ habe vor mehr als zehn Jahren begonnen, erzählt Anne Burghartz. Die Braunschweigerin ist seit drei Jahren für die Firma tätig, nach dem Studium der Fachjournalistik für Politik und Wirtschaft in Bremen und des Bauingenieurwesens in Berlin. „Ich wollte eine größere fachliche Tiefe erreichen als in der Journalistik, wo man Themen nur ankratzt. Und ich habe mich schon immer für Technik interessiert“, erklärt Burghartz ihren Ausbildungsweg.

Mega-Projekt in der Wüste von Abu Dhabi

Christo kam auf „sbp“ zu wegen einer Tragekonstruktion für sein Megaprojekt einer Mastaba aus mehr als 400.000 Ölfässern in der Wüste von Abu Dhabi (eine Mastaba ist ein altägyptischer Grabbau, der pyramidenförmig anhebt, aber gleichsam mit einem Flachdach abschließt). „Eine Mastaba ausschließlich aus gestapelten Ölfässern ist nicht machbar, weil ihr Gewicht die unteren Fässer zerquetschen würde“, erläutert Anne Burghartz.

Die Konstruktion wäre die erste Installation Christos, die auf Dauer bestehen soll. Wohl auch angesichts der erheblichen Kosten konnte sie bisher nicht realisiert werden. Im vergangenen Jahr ließ der 84-jährige Künstler auch aus Promotionsgründen eine kleinere Version auf einem See im Londoner Hydepark errichten. Es war das erste Christo-Projekt, in das Anne Burghartz eingebunden wurde.

Die Herausforderung habe darin bestanden, eine stabile schwimmende Unterkonstruktion zu verwirklichen, erzählt sie. Am Ende verwandte das Büro ein Fachwerk aus Stahlträgern und Kunststoff-Kuben, die in ähnlicher Form auch schon bei Christos schwimmenden Stegen auf dem Iseo-See in den italienischen Alpen eingesetzt wurden.

Der Triumphbogen darf nicht angebohrt werden

Bei der Verhüllung des Pariser Triumphbogens wurde ihr nun sogar die Projektleitung anvertraut. Bei einer Höhe von 50 Metern müsse aufgrund der starken Windlasten mit einer sehr stabilen Seilkonstruktion gearbeitet werden, erzählt sie. Das Problem: die Verankerung. „Wir dürfen bei diesem Baudenkmal kaum Bohrungen setzen“, sagt Burghartz. Die Verhüllung des Berliner Reichstags sei in dieser Hinsicht praktischer gewesen. „Die Gewebe konnten durch die Fensteröffnungen hindurch im Inneren verankert werden, weil das später ohnehin saniert wurde.“

Burghartz hat sich bereits mehrfach mit Christo und seiner rechten Hand, seinem Neffen Vladimir Yavachev besprochen. Der Kunst-Star sei eine zurückhaltende, aber charismatische und am Ende auch bestimmte Persönlichkeit.

„Er lässt mit sich reden, aber er hat klare Vorstellungen, wie seine Projekte aussehen sollen, und in für ihn entscheidenden Punkten ist er unnachgiebig. ,Not acceptable’ sagt er dann immer zu Änderungsvorschlägen“, erzählt Burghartz. Dann müssten die Entwürfe am Rechner und schließlich immer auch am Ein-Meter-Modell des Triumphbogens im Berliner SBP-Büro nachgebessert werden. „Direkte Anschaulichkeit ist Christo wichtig. Er verlässt sich nicht gerne auf Computer.“

Der Dokumentarfilm „Christo – Walking on Water“ über die Installation der schwimmenden Stege auf dem Iseo-See in den italienischen Alpen ist am 25. Juli im Roten Saal des Schlosses Braunschweig zu sehen. Beginn ist 19.30 Uhr, Kartenreservierung unter (0531) 4704848 empfohlen.