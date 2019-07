Glücklich ohne Handy: Ferienangebote in Braunschweig

In Geitelde bevölkern vergleichsweise wenige Kinder das Ferienprogramm im Awo-Kinder- und Jugendtreff, um so schöner, dass auch dort für Kinder in den Sommerferien etwas geboten wird. Viel Spaß haben die Mädchen und Jungen trotzdem, wie hier beim Wikinger-Schach

Endlich mal keine durchgetakteten Tage mit Schulunterricht, Nachmittagsbetreuung, Hausaufgaben und hinterher noch Sport oder Musikunterricht. „In den Ferien können die Kinder sich einfach mal treiben lassen, einfach mal entdecken, was ihnen Spaß macht“, beschreibt Andreas Zimbel, der Herr über alle Ferien-in-Braunschweig (FiBS)-Angebote. Als Koordinator kennt er alle Plätze, an denen Kinder in diesen Wochen Kinder sein dürfen, und tatsächlich haben wir auf einer Rundfahrt zu einigen Schauplätzen der mehr als 1000 Sommerferien-Angebote nur selten mal ein Kind mit einem Handy oder anderem elektronischen Massenspielzeug in der Hand entdeckt.

Die Angebote sind so vielseitig, dass für jeden an jedem Tag etwas Neues geboten werden kann: Wikingerschach im Awo-Kinder- und Jugendtreff Geitelde beispielsweise – Johanna (6) „liebt es“ – oder Survival-Training mit selbst gebauten Hütten aus Ästen und trockenem Gras, daran mangelt es im Feriencamp Zweistromland in Gliesmarode derzeit überhaupt nicht.

Niklas und Arved haben derweil zusammen jede Menge Spaß auf dem Naturspielplatz im Heidberg, wo sich die Teams der städtischen Jugendzentren Roxy aus der Südstadt – leider ohne eigenes Außengelände – und Heidberg zusammengetan haben und erstmals über die gesamten fünf Ferienwochen Programm bieten. „Niklas und Arved sehen wir eigentlich nur morgens, zum Mittagessen und zur Verabschiedung“, sagt Mirko Schropp, Leiter der zweiten FiBS-Woche auf dem Platz im Heidberg, „wo die Kinder auch mal nur Krähen, Kaninchen und Mäuse beobachten können“, so Schropp, oder wie die beiden Jungs mit großer Freunde auf Bäume klettern. „Hier bestimmen mal nicht die Eltern, sondern die Kinder“, sagt FiBS-Koordinator Zimpel. Stadtjugendpfleger Andreas Bogner stellt fest: „Wir sehen, wie schnell die Kinder in der Lage sind, kreativ zu spielen.“

Die einzelnen Angebote werden von rund 40.000 Kindern wahrgenommen, viele melden sich gleich für mehrere Wochen an. „Wer noch einen Platz sucht, soll einfach die Träger der einzelnen Angebote kontaktieren“, rät Zimpel, „es sagt immer mal wieder jemand ab und ein Kind kann nachrücken.“ Die Programme mit allen Details für Kinder von 6 bis 10 Jahren und für Jugendliche zwischen 11 und 15 sind im Internet unter braunschweig.de/fibs einzusehen und herunterzuladen. „Auch Eltern mit Inklusionskindern sollten sich unbedingt trauen anzufragen“, betont Zimpel.