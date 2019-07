Brand in Querum: Feuerwehr rettet Mann aus verqualmter Wohnung

Braunschweig. In einem Mehrfamilienhaus in Querum hat hat es in einer Dachgeschosswohnung gebrannt. Ein Mann musste gerettet werden.

In der Nacht zu Mittwoch wurden die Kräfte der Hauptfeuerwache der Berufsfeuerwehr und die Ortsfeuerwehr Querum zu einem Brand in der Essener Straße alarmiert. Grund war eine Rauchentwicklung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Laut Anruferin wurde auch noch eine Person in der betroffenen Dachgeschosswohnung vermutet, teilt die Feuerwehr am Mittwoch mit.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr war der Brand schnell lokalisiert. Es brannte in der Küche. Der Bewohner befand sich mitten in der verqualmten Wohnung und hatte von dem Feuer nichts mitbekommen. Die Feuerwehr holte den Bewohner aus dem Gefahrenbereich und löschte das Feuer. Nach kurzer Zeit war das Feuer gelöscht.

Der betroffene Bewohner wurde rettungsdienstlich untersucht, musste aber nicht in das Krankenhaus. Sachschaden entstand an der Wohnungstür und in der Küche der Wohnung. red