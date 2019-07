Unser Symbolbild zeigt einen Bus in Braunschweig.

Mann zerstört in Braunschweig Bustür: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Mann die Tür eines Linienbusses erheblich beschädigt hat. An der Bushaltestelle „Rathaus“ auf dem Steinweg hielt am Dienstag, 16. Juli, 18.30 Uhr, ein Bus der Braunschweiger Verkehrs GmbH. Es handelte sich um die Linie 2E, die als Schienenersatzverkehr eingesetzt wurde und in Richtung Siegfriedviertel fahren sollte. Gegen 18.30 Uhr beschädigte ein Mann, der einen großen, weißen Hund bei sich hatte, laut Polizeibericht eine der hinteren Türen des Busses. Der Glaseinsatz war komplett gesprungen. Er floh Richtung Bohlweg. Der Mann war etwa 35 Jahre alt, trug eine grüne Hose, eine orangefarbene Weste sowie ein schwarzes Cap. Auffällig war der große, weiße Hund, mit dem er unterwegs war. Zeugen melden sich bitte beim Polizeikommissariat Mitte, (0531) 476-3115.