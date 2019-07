Bekannte Namen und Symbole auf Braunschweiger Friedhof

Der Magnifriedhof ist ein idyllischer Ort. Umso mehr im Frühjahr, wenn das neben der Stadthalle gelegene Gelände von einem Meer von blauen Blüten überzogen ist. Die Scilla, der Blaustern, ist als Pflanze sogar im Wappen des Stadtbezirks Viewegs Garten-Bebelhof symbolisch abgebildet. Bekannte Braunschweiger Persönlichkeiten liegen auf dem Friedhof begraben. Anlass genug für Stadtteilheimatpfleger Karl-Heinz Löffelsend, ein Buch über die historische Ruhestätte mitsamt des direkt angrenzenden und nicht abgegrenzten Domfriedhofs zu schreiben.

Der Magnifriedhof hat bereits eine lange Tradition. Viele Anwohner nutzen die parkähnliche Anlage gerne für Spaziergänge. Foto: Henning Thobaben

Wer schon einmal über das stadtnahe Friedhofsareal geschlendert ist, weiß, dass es hier anders ist als auf sonstigen Friedhöfen. Hier schreitet keiner über schmale Wege, an die sich ein Grab an das nächste reiht. Die Steine und Monumente ragen in der parkähnlichen Anlage ungeordnet aus der Rasenfläche empor. Beim Blick auf die teils wuchtigen Monumente liest der Besucher bekannte Namen. Dichter Gotthold Ephraim Lessing ist sicher der bekannteste. Aber auch Reiseschriftsteller Friedrich Gerstäcker, Stadtbaumeister Peter Joseph Krahe, die Verleger Joachim Heinrich Campe und Georg Westermann oder auch Fabrikant Friedrich Voigtländer liegen hier begraben.

Löffelsend hat sich intensiv mit der Geschichte dieser und weiterer Friedhöfe der Stadt beschäftigt. Er weiß von dem Erlass des Braunschweiger Herzogs Karl I. im Jahr 1764, nach dem keine Begräbnisse mehr in und an den Kirchen mehr stattfinden durften. Die Gründe dafür waren vielfältig: die Verwesungsdünste in den Städten, der Platzmangel und nicht zuletzt eine neue Geisteshaltung, nach der man die Toten lieber in der Natur begraben wollte. Nach dem herzoglichen Erlass mussten in Braunschweig 16 innerhalb der Stadtmauern gelegene Friedhöfe aufgehoben und vor die Tore der Stadt verlegt werden.

Die Kirchengemeinde St. Magni hat diesen Schritt bereits vorzeitig gemacht. Die Quellen lassen darauf schließen, dass der „Kirchhofe bei St. Leonhard“ sogar schon vor 1718 entstand. Die Anfänge des Domfriedhofs gehen in das Jahr 1729 zurück, als Herzog August Wilhelm den „Grauen Hofkirchhof“ für das Hofpersonal anlegen ließ.

Aber Löffelsend wollte sich auch intensiver mit den einzelnen Grabmälern beschäftigen. Ein Kapitel ist der Symbolik auf den Steinen gewidmet. Es handelt von gesenkten Fackeln oder Urnen als Zeichen für das erloschene Leben oder der sich selbst in den Schwanz beißenden Ouroboro-Schlange, die unter anderem den Kreislauf des Universums und die Ewigkeit symbolisiert.

„Ich habe für das Buch streng wissenschaftlich gearbeitet, alles ist durch Verweise in Fußzeilen belegt“, sagt Löffelsend. Für sein Buch, zu dem ihm Magni-Pastor Henning Böger die Anregung gegeben hatte, hat Löffelsend sogar körperliche Arbeit nicht gescheut. „An diesen vorher stark bemoosten Grabstein bin ich mehrfach mit der Bürste rangegangen“, sagt der 76-Jährige und zeigt auf einen von Efeu überwucherten Grabstein. Anders als auf der Infotafel am Friedhof zu lesen ist, ruht hier nicht Hofgärtner Karl Gustav Burmester, der für die Gestaltung des Hauptfriedhofs und des Theaterparks verantwortlich zeichnete, sondern dessen Vater Johann Christian Burmester, der Hofgärtner des Richmondparks.

Jeder bekannteren Persönlichkeit, die auf den Friedhöfen begraben ist ist in weiteren Kapiteln ein Abschnitt gewidmet. Die Kapitel über Lessing hat Löffelsend aus einer 2005 erschienenen Broschüre übernommen. Autor damals war Günter Jahn. Er starb jedoch 2015 – und ist ebenfalls auf dem Magnifriedhof begraben.

Das Buch „Der Magnifriedhof – wo Lessing begraben liegt. Die Geschichte des Magni- und Domfriedhofs und über die zahlreichen Braunschweiger Persönlichkeiten, die auf den Friedhöfen bestattet wurden“ ist zum Preis von 10 Euro in den Buchhandlungen Graff und Bücherwurm erhältlich.