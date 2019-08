Nach Freispruch im Organspendeskandal – Arzt will 1,2 Millionen

Ein entsprechendes Zivilverfahren beginnt am Freitag am Braunschweiger Landgericht.

Gut vier Jahre nach seinem Freispruch im Prozess um den Göttinger Transplantationsskandal will ein Arzt Schadenersatz in Millionenhöhe. Ein entsprechendes Zivilverfahren beginnt am Freitag am Braunschweiger Landgericht. Der freigesprochene Arzt verlangt gut 1,2 Millionen Euro vom Land Niedersachsen etwa als Ausgleich für seinen Verdienstausfall. Er begründete die Summe auch damit, dass er wegen der Untersuchungshaft eine gute dotierte Stelle in Jordanien nicht habe antreten können. Zum Verhandlungsauftakt sind der Kläger und zwei Zeugen geladen.

Arzt wurde vor vier Jahren freigesprochen

Der frühere Leiter der Transplantations-Chirurgie an der Göttinger Universitätsmedizin war im Mai 2015 nach 64 Prozesstagen am Landgericht Göttingen vom Vorwurf des elffachen versuchten Totschlags und der dreifachen Körperverletzung mit Todesfolge freigesprochen worden. Die Richter bescheinigten ihm zwar verwerfliche Manipulationen medizinischer Daten, die eine schnellere Zuteilung von Organen für seine Patienten bewirkt hätten. Wegen der damaligen Rechtslage sah das Gericht aber keine Strafbarkeit. Der Bundesgerichtshof schloss sich dieser Auffassung an. dpa