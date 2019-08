Braunschweig. Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 13 und 19.30 Uhr einen geparkten weißen SUV auf dem Cyriaksring, Richtung Luisenstraße, beschädigt.

Geparkter SUV auf Cyriaksring in Braunschweig stark beschädigt

Der Wagen, so teilt die Polizei mit, sei auf Höhe der Hausnummer 51 an der Fahrerseite stark beschädigt worden. So seien zum Beispiel die Fahrertür, der Kotflügel vorn und die Alu-Felge beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Schaden nach ersten Schätzungen auf 5000 Euro. Spuren ließen darauf schließen, dass das Fahrzeug des Unfallverursachers blau ist. Der Verkehrsunfalldienst bittet Zeugen, sich unter (0531)4763935 zu melden.