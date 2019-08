Verdi kritisiert Vermietung der VW-Halle für AfD-Bundesparteitag

Zum geplanten Bundesparteitag der AfD Ende November in der VW-Halle hat sich am Dienstag der Bezirksgeschäftsführer der Gewerkschaft Verdi, Sebastian Wertmüller, zu Wort gemeldet. In einer Pressemitteilung schreibt er: „Ich verstehe nicht, warum der Betreiber, die Stadthallen-Betriebsgesellschaft,...