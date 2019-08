Ankunft der ersten neuen Tramino-Bahn in Braunschweig steht bevor

In der Nacht von Mittwoch, 21. August, auf Donnerstag kommt die erste von sieben neuen Stadtbahnen des Typs Tramino II nach Braunschweig. Wie die BSVG mitteilt, wird sie voraussichtlich zwischen 1 Uhr und 3 Uhr am Straßenbahn-Depot am Hauptgüterbahnhof auf die Gleise gesetzt. Mit den neuen Traminos werden alte Trams ausgemustert, so dass dann nur noch Niederflur-Technik im Einsatz ist. Eine Erleichterung für all jene, die mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen unterwegs sind.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder