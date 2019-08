Die Polizei in Braunschweig meldet einen aufgeklärten Diebstahl.

Braunschweig. Ein Ladendieb ist am Freitag – nur einen Tag nach der Tat – zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Dieb in Braunschweig am Tag nach der Tat verurteilt

Laut Polizeibericht war der 26-Jährige am Donnerstag einem Detektiv in einem Lebensmittelgeschäft im Schloss aufgefallen, als er Alkohol und Kaffee im Wert von mehr als 100 Euro entwendete. Der Beschuldigte gab die Tat bei der Polizei zu, die Beamten leiteten ein „beschleunigtes Verfahren“ ein. Bereits am Freitagvormittag wurde die Tat verhandelt. Der 26-Jährige wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.