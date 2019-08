Siedlerverein Alt-Petritor Braunschweig will angemessene Planung

Im nächsten Jahr blickt er auf sein 100-jähriges Bestehen zurück. „Die Jubiläumsfeier findet am 9. Mai 2020 statt“, verkündete Wolfgang Heine schon am Wochenende, als an der Kälberwiese das 99. Siedlerfest stattfand. Heine ist Vorsitzender des Traditionsvereins, der 120 Mitglieder zählt und sich...