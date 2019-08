Braunschweig: Reinigungskraft findet Toten nahe dem Rathaus

Eine Reinigungskraft hat am Samstagmorgen an der öffentlichen Toilette am Rathaus in der Dankwardstraße einen toten Mann gefunden. Bei dem Toten handelt es sich nach Polizeiangaben um einen polizeibekannten 42-jährigen Wolfsburger.

Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus. Der Mann soll laut Polizei auch vorerst nicht obduziert werden. Ein Freund des aufgefundenen Mannes sagt gegenüber unserer Zeitung, dass er „starke Drogenprobleme hatte.“ ts

