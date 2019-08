Nach Verfolgungsjagd: Mensch kommt ums Leben

Die Unfallstelle auf der Salzdahlumer Straße in Braunschweig.

Braunschweig. Nach ersten Informationen ist eine Verfolgungsjagd vorangegangen. An der Autobahnausfahrt verunglückte der Wagen des Flüchtigen.

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Salzdahlumer Straße in Braunschweig hat ein Menschenleben und vier Verletzte gefordert. Dem Unfall ging offenbar eine Verfolgungsjagd voraus. Der Fahrer eines BMW floh aus Richtung Wolfsburg vor der Autobahnpolizei.

Der Unfall ereignete sich direkt auf der Kuppe der Autobahnbrücke Salzdahlumer Straße. Nach Angaben des Feuerwehr-Lagedienstführers Jens Schur wurden die Rettungskräfte gegen 18.30 verständig. Die Feuerwehr aus der Wache Süd war wenige Minuten später am Unglücksort. Ebenso die Feuerwehr aus Mascherode.

Drei Fahrzeuge – ein Toter

Beim Unfall waren große Mengen Kraftstoff ausgetreten und in Brand geraten. Für einen der Insassen der drei verunglückten Fahrzeuge kam jede Hilfe zu spät. Zwei Verletzte wurden in Krankenhäuser in Braunschweig und Wolfenbüttel gefahren. Zwei weitere Autoinsassen konnten nach kurzer Behandlung den Unfallort verlassen.

Zu der Identität der Unfall-Opfer und dem Unfallhergang konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Gemutmaßt wird, dass einer der Fahrzeugführer die Ampel nicht beachtet hat.

Stadt eingeschaltet

Noch Stunden nach dem Unfall waren Feuerwehr und Mitarbeiter der Stadt-Entwässerung im Einsatz. Öl und Kraftstoffe liefen von der Autobahnkuppe herab und mussten aufgefangen werden

Das Auto brennt lichterloh Foto: Hendrik Rasehorn

Wir aktualisieren diesen Artikel