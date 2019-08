Am Gleisdreieck gibt es Techno unter freiem Himmel

Ursprünglich sollte der Rave in Helmstedt stattfinden, aber der Zuspruch über die sozialen Medien war so groß, dass Veranstalter Peter Groß sich entschloss, auf den größeren Open-Air-Platz Braunschweig am Kennelweg auszuweichen. Hier steigt am Samstag, 31. August, der „Rave am Gleisdreieck“. ...