Mathe mit Herz – Braunschweiger Storys aus der Zahlenwelt

Es wird oft versprochen, aber selten gehalten: Mathe ohne Zahlen! Dabei stimmt schon das Versprechen nicht. Mathe gibt’s nämlich nicht ohne Zahlen. Was aber nicht heißt, dass man mit Mathematik und Zahlen nicht die schönsten Geschichten schreiben kann. Unsere neue Kolumne, immer freitags, die heute startet, heißt also: Mathe mit Herz!

Sie verdankt ihre Entstehung Begegnungen mit einem Menschen, der zu den fröhlichsten und lebenslustigsten gehört, die wir kennen. Und hier ersparen wir uns jetzt schon die erste platte Pointe: Obwohl er doch …

Nein, gerade weil dieser Stefan Gelhorn so fit wie ein Turnschuh in Mathe ist.

So fit, dass er bis heute die stark technikorientierten angehenden Braunschweiger Medienwissenschaftler von TU und HBK notorisch durch die gefürchtete Prüfung in Algorithmen und Programmieren lotst. Das kann er, dafür findet er Wege, Zugänge und Sprache, erhielt dafür bereits den Braunschweiger Bürgerpreis für die ehrenamtlich geleiteten Tutorien und „besondere Studienleistungen“.

Gute Ideen reifen so lange, bis man sie umsetzt. Lass diesen Gelhorn also, der besser als die meisten anderen in Mathe-Geschichten denkt, der dich mitnimmt und an die Hand nimmt, lass den doch regelmäßig für unsere Leser schreiben. Schließlich sind da ja viele dabei, die sich immer schon mal vorgenommen hatten, sich mehr damit zu beschäftigen. Sie können’s nur nicht so zeigen.

Stefan Gelhorn, Jahrgang 1984, der heute mit den Prozenten startet, ist ein hundertprozentiger Journalist, Medienwissenschaftler und Moderator, der bei Radio ffn sonntags von 15 bis 20 Uhr eine eigene Sendung hat. Bis heute paukt er Leute durch, die an Mathe schier verzweifeln. Wie macht er das? Ganz einfach. Erst mal die Angst und die Voreingenommenheit rausnehmen.

Dann schauen wir uns das mal in Ruhe an. Und dann Schritt für Schritt weiter. Und wenn du sicher auf einer Stufe stehst, kommt die nächste. Aber mitklettern musst du halt schon.

Und so sehen wir einen Stefan Gelhorn im Youtube-Video, wie er sich ganz locker mal eben mit den Mathe-Abitur-Aufgaben dieses Jahres beschäftigt, jenen, die bundesweit einen Sturm der Entrüstung auslösten. Zu schwer …

Könnte sein, allerdings nicht, wenn dir das vorher von einem wie ihm genau so erklärt worden wäre. Wo hat er das her? Talent, würde ich sagen. Und eine Mathelehrerin der Extraklasse. Das war Kirsten Voigt vom Albert-Schweitzer-Gymnasium in Wolfsburg, auf die Gelhorn immer noch hundertprozentig schwört. „Sie war sehr wichtig für meine mathematische Laufbahn“, sagt er.

Er ist ein Typ, der sich für andere engagiert. Bis heute in der Immanuelgemeinde in Wolfsburg in einem ehrenamtlichen Nachhilfeprojekt. Interessanterweise hieß sein Leistungskurs in der Schule übrigens nicht Mathematik, sondern Deutsch und Musik ...

Aber eigentlich auch kein Wunder. Denn auch Mathematik ist Sprache und Musik. Pures Denken mit Belohnung.

Und hier ist Stefan Gelhorns erste Kolumne:

Hundertprozentig: Augen auf beim Hosenkauf

„Wir hätten die gleiche Hose auch in schwarz. Soll ich die noch mit dazu packen“, fragte mich der Verkäufer eines Hosengeschäfts, als ich gerade dabei war, eine Hose zu kaufen. „Für einen Rabatt von 20 Prozent gerne.“ Nach Rücksprache mit dem Chef des Ladens hieß es dann: „10 Prozent können wir machen.“ Gesagt, getan – oder auch nicht. An der Kasse ist es dann der Chef höchstpersönlich, der mir seine ganz eigene Rechnung hinterhältig präsentiert: „Nicht, dass du dich wunderst: Wir haben auf die eine Hose fünf Prozent, auf die andere Hose ebenfalls fünf Prozent, macht zusammen zehn Prozent. Bar oder mit Karte?“

„Weder noch!“, war meine Antwort. Ich war mir nicht sicher, ob ich den Chef richtig verstanden hatte. Auch sein zweiter Versuch, mich mit seinem Deal zu übervorteilen, schlug natürlich fehl. Die anschließende Diskussion könnte glatt verfilmt werden und hätte gute Chancen auf einen Oskar für den besten Dialog (der erst noch eingeführt werden müsste). Ein Zweikampf auf Augenhöhe, wobei es mich schon sehr reizte, dass der Verkäufer mich für dumm verkaufen wollte. „Wir wissen beide, dass man Prozente eben nicht so addiert“, entgegnete ich ihm.

Zum Problem: „Prozent“ bedeutet „von Hundert“. Angenommen, zwei Lehrer unterhalten sich über ihre Klassen. Lehrer A: „Bei mir gab es vier Einsenschreiber“. Lehrer B: „Bei mir gab es acht.“ Auf den ersten Blick hat Lehrer B die bessere Klasse. Schauen wir aber, wie groß der Anteil der Einsen an der Gesamtgröße ist (das ist der Kern der Prozentrechnung), sieht es anders aus. A hat eine Klasse von gerade mal fünf Schülern. B hat eine Klasse mit 25 Schülern. Wir brauchen einen Vergleichswert. Beide fragen sich: „Wie groß wäre der Anteil der Einser, wenn ich 100 Schüler hätte?“

Pro 5 Schüler hat A 4 Einser. Rechnet er das auf 100 Schüler hoch, hat er 20-mal 5 Schüler. Also 20-mal 4 Einser. Macht 80 von 100 Schülern, somit 80 „Prozent“. B hat pro 25 Schüler 8 Einser. Rechnet er das auf 100 Schüler hoch, hat er viermal 25 Schüler, also auch viermal 8 Einser, somit 32 „von Hundert“, also 32 „Prozent“. Beim direkten Vergleich ist Lehrer A also „erfolgreicher“.

Zurück aber zu meiner Hosenproblematik:10 Prozent bedeutet, dass ich „pro 100 Euro 10 Euro Nachlass“ erhalte. Wenn beide Hosen zusammen 200 Euro kosten, dann sind das zweimal 100 Euro, also zweimal 10 Euro Nachlass. Gibt er mir auf eine Hose 5 Prozent, wären das bei beiden Hosen insgesamt nur 10 von 200 Euro, pro 100 Euro also nur 5 Euro Nachlass, somit insgesamt ebenfalls nur 5 Prozent.

Anderes Beispiel: Nehmen wir an, ich hätte zwei Hosen gefunden, die jeweils zu 50 Prozent reduziert wären. Wenn ich also beide gleichzeitig kaufte, dann wären das nach der Logik dieses Chefs 50 Prozent auf die eine Hose, 50 Prozent auf die andere Hose, also 100 Prozent. Ein Rabatt von 100 Prozent bedeutet aber: kostenlos! Ergo: Ich hätte die Hosen geschenkt bekommen. Ein Tor, wer da nur eine Hose kauft.

Und ich war ein Tor – ich habe schließlich nur eine Hose gekauft. Ohne Rabatt. Konsequent wäre gewesen, ich hätte komplett auf den Kauf verzichtet. Der größte Schock sollte allerdings kommen, als ich den Laden verließ. Meine Begleitung, die beim Kauf dabei war, meinte recht verwirrt: „Wieso hast Du Dich denn gerade so aufgeregt?“ Schade, mit ihr hätte man es machen können…

Mathematik-Coach und Moderator Stefan Gelhorn erzählt jede Woche neue Geschichten vom Leben mit den Zahlen. Mehr auf dem Youtubekanal Mathehilfe24.