Unfall auf A2 bei Braunschweig – LKW gehen in Flammen auf

Bei einem Folgeunfall sind in der Nacht im Stau mehrere LKW auf der A2 bei Braunschweig ineinander gefahren und in Flammen aufgegangen. Über 100 Feuerwehrleute aus Braunschweig und Helmstedt waren bis in den nächsten Vormittag im Einsatz.

Foto: Feuerwehr Lehre