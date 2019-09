Sozialkaufhaus der Braunschweiger Lebenshilfe feiert Jubiläum

Im „Fairkauf“ gibt’s (fast) alles, was das Herz begehrt: Taschen, Krimis, Plüschtiere, Schallplatten, Spielzeugautos, Kaffeeservices, Hosen und Kleider... Auf drei Etagen bietet die Lebenshilfe in dem Kaufhaus in der Innenstadt ein breites Sortiment mit zwei Besonderheiten. Erstens: Alle Waren sind...