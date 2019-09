Falsche Polizisten stehlen in Braunschweig Geldkassette

Braunschweig. Als Polizisten haben sich zwei Männer am Dienstag gegen 10.15 Uhr bei einem Ehepaar am Weinberg ausgegeben.

Die Betrüger berichteten den 74 und 78 Jahre alten Eheleuten, dass es in der Nachbarschaft einen Einbruch gegeben habe. Ein Täter sei festgenommen worden. Der 78-Jährige solle nachsehen, ob ihm ebenfalls Wertsachen gestohlen wurden. Die beiden Unbekannten hätten sich zudem in verschiedenen Zimmern umgesehen. Der Rentner habe dem Ganzen Glauben geschenkt – auch, so die Polizei, weil sie ihm einen vermeintlichen Dienstausweis gezeigt hätten. Er zeigte den Männern den Schrank, in dem sich eine Geldkassette mit Bargeld und Dokumenten befand. Beide nahmen diese mit und verschwanden in einer grünen Limousine. Der Schaden bewege sich im fünfstelligen Bereich.