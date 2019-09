Braunschweig: Zwei Wohnungseinbrüche in einer Nacht

Braunschweig. Die Täter sind jeweils über geöffnete Fenster und Türen an den Balkonen in die Wohnungen gelangt. Die Bewohner bemerkten davon jeweils nichts.

Zwei Einbrüche hat es in der Nacht zu Donnerstag im Braunschweiger Stadtgebiet gegeben. Wie die Polizei mitteilt, meldete sich zuerst ein 46-jähriger Mann aus der Helmholtzstraße. Unbekannte waren über seinen Balkon geklettert und durch die über Nacht geöffnete Balkontür in die Wohnung gelangt. Die Täter entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Einbrecher verschwanden, ohne dass der 46-Jährige davon etwas bemerkte.

Zu einem ähnlichen Einbruch kam es bei einem Ehepaar in der Sieglindstraße, so die Polizei weiter. Die 52-jährige Ehefrau hatte ein Fenster zum Balkon auf Kipp gestellt. So konnten die Täter die Balkontür öffnen und in die Wohnung gelangen. Während das Ehepaar schlief, stahlen die Diebe ein Smartphone. Die Täter entkamen unerkannt.

Die Kriminalpolizei rät dazu, Fenster insbesondere in den unteren Stockwerken nicht auf Kipp stehen zu lassen. So wird möglichen Einbrechern die Arbeit erschwert.

Tipps zum Einbruchschutz gibt es kostenlos von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Hier können auch Termine direkt vor Ort abgesprochen werden.