Café-Serie: Der Hühnerhof in Riddagshausen

Dieses Café ist ein Hühnerhof. Und zwar buchstäblich. Wer zum ersten Mal im Teetied in Freien sitzt und nicht eingeweiht ist, glaubt an eine Erscheinung: Da spaziert ein Huhn zwischen den Tischen umher! Ein schönes Huhn, in aller Gelassenheit und kein bisschen scheu. Und kaum reibt man sich die...