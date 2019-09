Die Stadt Braunschweig wird fotografiert und vermessen

Mehrere Fahrzeuge dieser Art sind in den nächsten Wochen auf Braunschweigs Straßen unterwegs.

Die speziellen Fahrzeuge der Firma CycloMedia sind mit Kameras und Laserscanner ausgestattet. Damit, so teilt die Stadt mit, ist es möglich, hochauflösende 360-Grad-Panoramabilder zu erstellen. Parallel werden Laserscan-Daten zur vermessungstechnischen Verwendung gesammelt.

Mehrere Fahrzeugen werden auf allen öffentlichen Straßen außer den Autobahnen und in der Fußgängerzone unterwegs sein. Insgesamt werden fast 900 Kilometer erfasst. Die Straßenpanoramabilder seien ein weiterer Baustein zur Digitalisierung der städtischen Infrastruktur und ein Schritt auf dem Weg zur Smart City, heißt es in der Mitteilung. Die Aufnahmen würden zugangsgeschützt ausschließlich einem berechtigten Kreis von Personen über das verwaltungsinterne städtische Geoinformationssystem für kommunale Aufgaben zur Verfügung stehen und nicht an Dritte weitergegeben. Gesichter und KFZ-Kennzeichen würden unkenntlich gemacht.

Vorab habe sich die Verwaltung mit Städten wie Frankfurt, Köln, Stuttgart und anderen ausgetauscht. In diesen Kommunen seien die Bilder aus den Arbeitsabläufen kaum mehr wegzudenken. Das Projekt sei auf fünf Jahre angelegt und umfasse zwei vollständige Straßenbefahrungen.

Bereits 2002 seien Bilder vom gesamten Stadtgebiet aufgenommen worden, die teils heute noch verwendet würden. Abgesehen vom stark veralteten Datensatz seien sie aber aufgrund der fortschreitenden technischen Entwicklung qualitativ und funktional nicht mit den Ergebnissen heutiger Aufnahmesysteme vergleichbar. Parallel zu den Panoramabildern würden Laserscan-Daten erhoben.