Lustiger Saison-Ausklang der Hondelager Schützen

Die Fest-Saison der Schützen klingt traditionsgemäß hoch im Norden aus. Wieder hatte die Schützen-Gilde (SGi) von 1970 Hondelage ein umfängliches Programm zusammengestellt, das sich über drei Tage erstreckte.

Bezirksbürgermeister Berndt Schulze zollte dem Veranstalter dafür großes Lob.„Für das dörfliche Leben sind die Vereine lebensnotwendig“, betonte er in seiner Ansprache am Sonntag. Er kündigte an, dass der Stadtbezirksrat Hondelage dem Verein einen Zuschuss bewilligen werde, um neue Stühle fürs Schützenhaus anschaffen zu können. Die ehemals selbstständige Gemeinde Hondelage ist seit 1974 ein Braunschweiger Stadtteil, der aber seinen dörflichen Charakter weitgehend erhalten hat. Ein solches Fest zu gestalten, „ist eine Herausforderung“, erläuterte Harald Welge, Vorsitzender der Schützen-Gilde Hondelage, die derzeit 44 Mitglieder zählt. Am Samstag ging’s beim Annageln der Scheiben beschaulich, aber feierlich zu. Beim Oktoberfest am Freitag und auch beim „Hondelager Frühstück“ am Sonntag war das Schützenhaus bei freiem Eintritt mit jeweils mehr als 120 Gästen voll besetzt. Und zu gewinnen gab’s nicht nur für die aktiven Schützen, sondern auch für den Otto-Normalverbraucher, etwa für die schönste Tracht oder das Maßkrug-Stemmen.

Am Freitag wurden die neuen Majestäten der Schützen-Gilde Hondelage proklamiert: Rolf Wassmann als König, Kerstin Arndt als Königin, Michele Kruska als Jugendkönigin und Wieland Walz als Volkskönig. Steven Zielinski und Marie-Luise Mertens regieren noch bis 2020 als „Kaiser-Paar“. Den Gemeindepokal gewannen die „Sternfreunde Hondelage“. Gemeindemeister wurde Dieter Jäger. Die Festscheibe, die der Landtagsabgeordnete Christos Pantazis gestiftet hatte, gewann Sabine Knackstedt, die Jubiläumsscheibe Anita Waschkewitz und die von Wolfgang Sehrt gestiftete Scheibe Erika Bauer. Der Vorsitzende des Kreisschützenverbandes (KSV) Braunschweig, Henning Hermanns, zeichnete Holmer Fritzsche mit der KSV-Verdienstnadel in Bronze aus und das Ehepaar Erika und Manfred Bauer mit der Ehrennadel des Niedersächsischen Sportschützenverbandes.