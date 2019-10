Braunschweig – Kita Ilmenaustraße wird 25 Jahre alt

Morgens Reden, nachmittags Spiele mit Eltern und Kindern – so lief das Jubiläum der Awo-Kindertagesstätte Ilmenaustraße Ilmenaustraße zum 25-jährigen Bestehen ab. Kurzzeitig kam am Nachmittag zum Fest sogar die Sonne zum Vorschein, so dass der größte Wunsch von Einrichtungsleiterin Silke Reimann,...