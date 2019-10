Bereits zum fünften Mal fand am Samstag das Vegan Life Festival auf dem Platz der Deutschen Einheit in Braunschweig statt. Verschiedene Vereine sowie Verkaufsstände lockten zahlreiche Veganer und Interessierte an.

Zur Unterhaltung spielten Bands und Sänger wie Goats Rising, Emaline Delapaix und Kafkas live auf einer Bühne. Außerdem gab es Vorträge und Interviews mit Jennifer Breit von dem Verein Stark für Tiere und Dr. Corina Gericke von Ärzte gegen Tierversuche. bv

Teilnehmer sprechen über vegane Ernährung

Vegan Life Festival Braunschweig