Das Städtische Museum zeigt, wie es Schädlinge bekämpft

Papierfischchen verstecken sich gerne in Wellpappe. Und in Wellpappkartons sind oft Kulturschätze verpackt, die neu ins Städtische Museum Braunschweig kommen. „In Europa sind die Papierfischchen auf dem Vormasch“, sagt Garnet Rösch-Meier am Sonntag. Sie ist eine von sechs Restauratoren des...