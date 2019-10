Unbekannte geben sich derzeit am Telefon als Energieversorgungsunternehmen aus.

BS Energy warnt vor Betrugsanrufen in Braunschweig

Derzeit rufen in Braunschweig Unbekannte von auswärtigen Nummern bei Privatpersonen an und geben sich als Energieversorger aus. Das teilt BS Energy mit. Unter dem Vorwand, dass sich der bestehende Vertrag verteuere, versuchen die Anrufer, Kunden neue Strom- und Gaslieferverträge aufzudrängen. Die Anrufer geben vor, die Kontaktdaten des Kunden von dessen aktuellem Anbieter erfahren zu haben. BS Energy distanziert sich davon, heißt es. Im Zweifel sollten sich Kunden an die BS-Energy-Service-Hotline (0531) 3838000 wenden. Über Betrugsversuche sollte die Polizei informiert werden.