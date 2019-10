Genitalverstümmelung ist auch in Braunschweig ein Thema

Manchmal machen sie es mit Rasierklingen oder Glasscherben. Ohne Narkose und unter schlimmsten hygienischen Bedingungen. Nicht selten müssen die Mädchen von mehreren Erwachsenen festgehalten werden, weil die Schmerzen unerträglich sind.

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sind zwischen 100 und 140 Millionen Frauen und Mädchen an den Genitalien beschnitten. Kein religiöser Akt, sondern ein Ritual. Begründet in der Kultur, überliefert seit Jahrhunderten – und eine Praxis, über der der Mantel des Schweigens liegt. „Wir wollen dieses Schweigen brechen“, sagt Fatima Adam Yagob Anja.

Die 39-Jährige aus dem Sudan lebt seit vier Jahren in Braunschweig. In ihrer Heimat ist die Beschneidung fast flächendeckend verbreitet. Die meisten Mädchen sind zum Zeitpunkt des Eingriffes zwischen vier und zwölf Jahre alt.

Mit dem Verein „Mein Körper gehört mir“ wollen Fatima und ihre Mitstreiterinnen das Tabu aufbrechen. Die Frauen wollen sensibilisieren, aufklären und Mädchen Mut machen, sich zu wehren. „Wir wollen das Bewusstsein ändern, wollen allen Frauen und Mädchen vermitteln, dass sie selbst über ihren Körper entscheiden dürfen.“

Fatima selbst hat vier Kinder, und natürlich will sie ihre Töchter nicht beschneiden lassen. „Meine Mutter aber kann das nicht verstehen; sie lebt noch in dieser alten Tradition.“

Die weibliche Genitalverstümmelung ist vor allem im westlichen und nordöstlichen Afrika sowie im Jemen, dem Irak, Indonesien und Malaysia verbreitet. Die Praxis ist weltweit in den meisten Staaten strafbar; so finden unzählige Verstümmelungen im Verborgen statt. Terre des Femmes ging im Juli 2017 von mehr als 13.000 betroffenen Mädchen auch in Deutschland aus. So will der Verein nicht nur Frauen aufklären, sondern auch Ärzte und Hebammen in Braunschweig. Sie sollen angemessen mit betroffenen Frauen umgehen können und das nötige Hintergrundwissen haben.

Doris Bonkowski, die sich im Verein „frauenBUNT“ engagiert, verweist auf die vielfältigen Folgen des Eingriffs: Einschränkung des sexuellen Empfindens, Komplikationen bei Geburten, Unfruchtbarkeit, psychische Schäden, Infektionen, starke Schmerzen bei Menstruation und Wasserlassen. „Eine klare Verletzung des Menschenrechts auf körperliche Unversehrtheit“, stellt Doris Bonkowski klar.

Auf der anderen Seite riskierten Mädchen viel, wenn sie sich dem Ritual entzögen. „Nicht beschnittene Mädchen werden schnell sozial ausgegrenzt.“ Beschnittene Genitalien gelten in den praktizierenden Gemeinschaften als eine notwendige Voraussetzung für eine Heirat.

Der Verein „Mein Körper gehört mir“ wird am kommenden Wochenende einen dreitägigen Workshop im Verein „frauenBUNT“ anbieten. Es soll ein Lehrgang werden, der betroffene Frauen zusammenbringt, ihre Kreativität anregt und das Selbstbewusstsein steigert.

Die Frauen werden aus Stoffen und alten Jeans neue nützliche Produkte wie Taschen und dekorative Sitzmöbel herstellen. „Sie können die neu gewonnen Fähigkeiten mit nach Hause nehmen und weitergeben, ein nachhaltiger Prozess“, so Fatima Adam Yagob Anja. Bei den Beteiligten könnten zudem Stress und negative Gedanken abgebaut und das Vertrauen in die persönliche Zukunft gestärkt werden.

Anschließend können die selbst gemachten Werke nicht nur in einer Ausstellung bestaunt, sondern auch gekauft werden. Die Veranstalterinnen hoffen, dass sich in diesem Rahmen schließlich ein reger Austausch zum Thema Genitalverstümmelung entwickelt. An diesem Nachmittag soll aber auch gefeiert werden, dass der Verein „Mein Körper gehört mir“ in den Räumen von „frauenBUNT“ eine Heimat gefunden hat.

Termin

Upcycling für die Seele“, Sonntag, 20. Oktober, 14 Uhr, Ausstellungseröffnung im Verein „frauenBUNT“, John-F.-Kennedy-Platz 10

Die Produkte des Workshops (Taschen, Portemonnaies etc) können erworben werden.

Zudem Austausch und Diskussion zum Thema Genitalverstümmelung