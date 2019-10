TU Braunschweig begrüßt 3900 neue Studenten im Eintracht-Stadion

Die Frage „Geht es hier zum Stadion?“ oder „In welchen Block muss ich?“ war am Montagmorgen häufig zu hören. Kein Wunder. Für viele Studenten begann ein neuer Lebensabschnitt in der noch unbekannten Stadt Braunschweig. Die Erstsemester-Begrüßung fand wieder im Eintrachtstadion statt. TU-Präsidentin Anke Kaysser-Pyzalla empfing die Neulinge an der Hamburger Straße: „Wir haben gar keinen Hörsaal, in den Sie alle zusammen reinpassen...