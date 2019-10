Poolnudel-Aktion in Braunschweig: 1,50 Meter Abstand halten!

Dutzende Poolnudeln waren am Samstag in der Innenstadt zu sehen – festgeklemmt unter Fahrradgepäckträgern. Sie signalisierten Autofahrern: Bitte halte Abstand! Beim Überholen von Radfahrern sollte der Außenspiegel nicht haarscharf am Lenker vorbeiziehen. Vielmehr ist ein Abstand von mindestens 1,50...