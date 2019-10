Mitsingen beim Shantychor in der Stadthalle Braunschweig

Als der Braunschweiger Shantychor am Sonntag auf musikalische Weltreise ging, waren 500 Menschen an Bord. Das Kreuzfahrtschiff war seit Wochen ausverkauft, was vor allem den „Reeder“ freute. Gemeint ist Manfred List, Vorsitzender dieses Laienchores. Die Bühne des Congress-Saals war für’s „Maritime...