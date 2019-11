Stefan Choné aus Braunschweig tritt erneut beim „Supertalent“ auf

Braunschweig. Dieses Mal präsentiere er eine Car-Wash-Performance, teilt RTL mit. Die Folge wird am Samstag ab 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Der Braunschweiger Stefan Choné (64) ist am Samstag, 2. November, ab 20.15 Uhr wieder in der TV-Show „Das Supertalent“ zu sehen. Wie immer treten unterschiedlichste Künstler auf. „Der jüngste Teilnehmerin der diesjährigen Staffel ist eine fünfjährige Hip-Hop-Tänzerin, der älteste Teilnehmer ist ein 84-jähriger Sänger“, teilt RTL mit. Auch Hunde, Pferde und ein Flohzirkus sind dabei. Dieter Bohlen, Bruce Darnell und die Sängerin Sarah Lombardi suchen das spektakulärste und außergewöhnlichste Unterhaltungstalent.

Stefan Choné hatte in den vergangenen Jahren bereits mehrere Auftritte in der Sendung. Er versuchte die Jury unter anderem mit seiner „Bauchrolle“ oder „Flug-Ente“ zu überzeugen. In der Ankündigung des Senders heißt es, er mache erneut die Bauchrolle, „aber dieses Mal für das gehobene Publikum“.