Große Mehrheit für 6. IGS in der Tunicastraße

Die Planungen für den Bau einer 6. Integrierten Gesamtschule (IGS) in Braunschweig nehmen konkrete Formen an. Der Schulausschuss hat am Freitagnachmittag über den Standort und die Zügigkeit der Schule abgestimmt. Mit großer Mehrheit folgten die Politiker der Empfehlung der Machbarkeitsstudie: Die 6. IGS soll in der Tunicastraße gebaut werden und sechs Klassen pro Jahrgang haben. Lediglich die drei Ausschussmitglieder der CDU stimmten...