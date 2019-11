Fan schmeißt Bier-Becher im Eintracht-Stadion – Junge verletzt

Symbolischer Blick in die Zuschauerränge des Eintracht-Stadions bei einem anderen Spiel

Die Stimmung war nicht gut im Eintracht-Stadion, als die Braunschweiger Heimmannschaft am Samstag kurz vor Schluss mit einem Mann weniger uneinholbar mit 0:3 gegen Ingolstadt hinten lag. In Block 11 der Gegengerade machte ein Fan seinem Unmut Luft und warf nach Angaben von Augenzeugen einen vollen Bierbecher in Richtung Spielfeld.

So weit kam der Becher allerdings nicht, sondern flog wie ein Geschoss in die vorderen Zuschauerreihen, wo ein 11-jähriger Junge getroffen wurde und eine blutende Platzwunde am Kopf erlitt.

Rettungskräfte kümmerten sich um den Jungen. Um den Becher-Werfer, der von Zuschauern erkannt und festgehalten wurde, entwickelten sich nach Angaben von Augenzeugen nach Spielschluss Handgreiflichkeiten.

Laut Nachrichtenportal „news38“ bestätigte die Braunschweiger Polizei den Vorfall. Gegen den Becherwerfer sei Anzeige wegen Körperverletzung erstattet worden.