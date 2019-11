50.000 Euro Schaden bei Brand in Braunschweig – Katze stirbt

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Braunschweig-Lehndorf ist am Sonntagabend gegen 17.44 Uhr in Brand geraten. Erst ein Nachbar hat laut der Polizei schließlich die Feuerwehr gerufen, nachdem er den Rauchmelder gehört und Brandgeruch wahrgenommen hatte.

Küche als Brandherd

Die Feuerwehr habe daraufhin den Brand in der stark verqualmten Wohnung löschen können. Nach ersten Erkenntnissen sei die Küche der Brandherd gewesen. Auch an einem Entsorgungsschacht seien Brandschäden entstanden, weitere Schäden seien durch die notwendigen Löscharbeiten verursacht worden.

Keine Personen in der Wohnung – Katze stirbt

Die Wohnungsinhaberin sei zu dem Zeitpunkt nicht zuhause gewesen, auch andere Personen haben sich glücklicherweise nicht in der Wohnung aufgehalten. Das Feuer forderte dennoch ein Opfer: So habe die Feuerwehr eine Katze nur noch tot aus der Wohnung bergen können.

50.000 Euro Sachschaden

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 50.000 Euro.

Die weiterführenden Ermittlungen zur Brandursachen dauerten derzeit noch an.