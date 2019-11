A2 bei Helmstedt: Auto überschlägt sich bei Verfolgungsjagd

Ein 35-Jähriger Autodieb hat sich auf der A2 mit Autobahnpolizei Braunschweig in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Verfolgungsjagd geleistet. Dabei kam das gestohlene Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich – der Fahrer verletzte sich schwer. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Der Polizei zufolge, entschloss sich eine zivile Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Braunschweig in der Nacht zum 31. Oktober, einen BMW auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin zu kontrollieren. Doch anstatt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer auf bis zu 240 Stundenkilometer, bis er an der Anschlussstelle Rennau von der Autobahn abfuhr.

Der Fahrer des BMW setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort, bis er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug. Auf einem Acker kam das Fahrzeug schließlich auf der Seite liegend zum Stillstand.

80.000 Euro Schaden am gestohlenen Auto

Der Autodieb verletzte sich bei dem Unfall schwer, konnte sich aber noch selbstständig aus dem Auto befreien. Die Polizeibeamten nahmen den 35-Jährigen vor Ort fest und übergaben ihn dem Rettungsdienst, der den Mann vor Ort behandelte und anschließend ins Krankenhaus brachte.

An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 80.000 Euro.

Die folgenden Ermittlungen ergaben, dass das Auto zuvor in Klein Eicklingen im Kreis Celle gestohlen wurde. Der Fahrer war nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis und hatte offensichtlich vor Fahrtantritt berauschende Mittel zu sich genommen.

Staatsanwaltschaft will Haftantrag stellen

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Hehlerei, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen verbotenen Fahrzeugrennen eingeleitet.

Nun prüft die Staatsanwaltschaft Braunschweig, ob gegen den 35-Jährigen ein Haftantrag gestellt werden kann.