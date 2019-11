Hier findet ihr unsere Nachrichten von Instagram

Alle Nachrichten, die ihr bei Instagram gefunden habt, gebündelt in einem Artikel.

Unsere Posts hat euer Interesse geweckt? Hier sammeln wir für euch alle Artikel, die ihr über Instagram gefunden habt. In chronologischer Reihenfolge von neu nach alt. Viel Spaß beim Stöbern!

„Braunschweiger des Jahres 2019“: Inka Schlaak

(l-r) Monika Fritzke und Inka Schlaak im Lukas-Werk in Braunschweig. Foto: Philipp Ziebart / BestPixels.de

Wir stellen die sechs Kandidaten vor - heute Inka Schlaak (51). Die lebenslustige Frau aus Rüningen ist eigentlich immer für andere da, oft sogar im wahrsten Sinne des Wortes rund um die Uhr. Sie bringt Kindern im Altstadtrathaus Geschichte nahe, ist ein Motor für Rüningen, wo ihr die Gemeinschaft der Alt- und Neubürger am Herzen liegt, und sie hilft Angehörigen von Suchtkranken, egal ob es um Alkohol-, Drogen-, Medikamenten-, Internet-, Spiel- oder andere Süchte geht.

„Braunschweiger des Jahres 2019“: Michael Schwarze

Kandidat Michael Schwarze ist Präsident des Lions Clubs. Der Club hat 2015 den Verein "Eine Region für Kinder gegründet". Foto: Bernward Comes

Wir stellen die sechs Kandidaten vor – heute Michael Schwarze (52). Der Präsident des Lions Clubs Braunschweig hat in den vergangenen Jahren viele Projekte in der Stadt umgesetzt. Das Bekannteste ist wohl der Verein „Eine Region für Kinder“: Er unterstützt Kinder und Jugendliche, deren Eltern suchtkrank sind oder unter einer psychisch-seelischen Krankheit leiden.

Debütball der Braunschweiger Tanzschule Haeusler

Das Profi Tanzpaar Volker und Ellen tanzen einen langsamen Walzer während des Debütballs der Tanzschule Haeusler Kwiatkowski. Foto: Philipp Ziebart / BestPixels.de

Der Debütball der Braunschweiger Tanzschule Haeusler Kwiatkowski bot dieses Mal wieder Stars und Sternchen. Die Tänzer begeisterten 800 Ballgäste. Er ist ein Phänomen. Er eröffnet nicht nur die Ball-Saison, sondern er bietet ein Programm, das in jedem Jahr ein volles Haus garantiert – und das in einer Zeit, in der kaum noch große Bälle stattfinden.

„Braunschweiger des Jahres 2019“: David Janzen

David Janzen vom Bündnis gegen Rechts. Foto: Henning Noske

Wir stellen die sechs Kandidaten vor – David Janzen, Sprecher des „Bündnisses gegen Rechts“ in Braunschweig. Er und viele Mitstreiter engagieren sich seit vielen Jahren gegen Neonazis und Rechtspopulismus. Die große Frage: Wie gefestigt, wie immun ist unsere Demokratie heute?

Damon Gameau zeigt: „2040 – Wir retten die Welt“

"2040 -Wir retten die Welt" Foto: Filmverleih / filmverleih

Die BZ-Filmpremiere präsentiert im Astor-Filmtheater: „2040 – Wir retten die Welt“. Damon Gameau zeigt in dem Film, wie er sich die Zukunft für seine vierjährige Tochter Velvet wünscht . Gameau konzentriert sich auf Lösungen, stellt Visionäre vor und funktionierende Projekte.

Pflegebündnis ist traurig und wütend

Mahnwache Pflege Foto: Henning Noske

Das Braunschweiger Pflegebündnis demonstrierte vorm Schloss. In dem Bündnis haben sich Pflegekräfte mehrerer Einrichtungen zusammengeschlossen. Sie sind traurig und wütend: „Wir reden hier von teilweise unmenschlichen Arbeitsbedingungen, von schlechter Bezahlung und von extremer Arbeitsverdichtung bei unzureichender personeller Ausstattung“, sagte Simona Netz.

„Braunschweiger des Jahres 2019“: Frank Mengersen

Frank Mengersen Foto: Norbert Jonscher / NJ

Wir stellen die sechs Kandidaten vor – Frank Mengersen (51), C-Jugendtrainer beim BSC Acosta . Er verzichtete mit seinem Team auf den Landesliga-Titel, damit der Konkurrent des VfB Peine Meister werden kann. Warum? Weil der Mannschaftswagen der C-Junioren des VfB Peine im Mai auf der Heimfahrt von einem Auswärtsspiel auf der A7 bei Rhüden verunglückte.