Drei Verletzte nach Unfall auf Braunschweiger Bruchtorwall

Braunschweig. Weil ein 23-Jähriger ein haltenden Fahrzeug zu spät bemerkte, gab es in der Nacht zu Sonntag drei Verletzte auf dem Bruchtorwall.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hielt eine 20-Jährige mit ihrem Seat auf dem rechten Fahrstreifen auf dem Bruchtorwall. Um den nachfolgenden Verkehr auf ihr Halten aufmerksam zu machen, schaltete sie laut Polizeibericht die Warnblinkanlage ein. Ein 23-Jähriger habe die Situation allerdings zu spät erkannt und fuhr mit seinem Golf auf das haltende Fahrzeug auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat etwa 25 Meter nach vorne katapultiert, bevor er gegen einen geparkten Twingo prallte und schließlich zum Stehen kam. Drei Personen im Alter von 19 bis 22 Jahren wurden durch den Unfall leicht verletzt. An den beiden besetzten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Twingo wies laut Polizei Schäden am Außenspiegel sowie am linken Kotflügel auf. Der Gesamtschaden beläuft sich demnach auf etwa 24.000 Euro.

Da den Polizeibeamten Alkoholgeruch beim 23-jährigen Golf-Fahrer auffiel sei, veranlassten sie einen Atemalkoholtest. Zur Bestätigung des Werts von 0,6 Promille musste dem Mann eine Blutprobe entnommen werden. Den Führerschein stellten die Beamten sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.