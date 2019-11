Braunschweiger können Kastanienlaub sammeln und Bäume retten

Nur noch bis Freitag, 15. November, können in der Geschäftsstelle des Naturschutzbundes (Nabu), Hochstraße 18, die roten Kastanienlaub-Sammelsäcke abgeholt werden.

Danach endet die bereits zum zehn zehnten Mal organisierte Aktion, heißt es in einer Mitteilung. Unterstützung erhalte der Nabu durch die Kooperation mit dem Fachbereich Stadtgrün der Stadt und dem Entsorgungsunternehmen Alba. Ziel der Maßnahme sei es, mit Hilfe möglichst vieler Bürger das Kastanienlaub zu entsorgen, um die in den abgefallenen Blättern überwinternden Puppen der Kastanienminiermotte zu beseitigen.

Durch die großflächige Entsorgung des Kastanienlaubes solle die erste Mottengeneration im Frühjahr so entscheidend reduziert werden, dass die Vermehrung der Motten über das Jahr um ein Vielfaches geringer ausfalle. Da in Braunschweig etwa 2000 Kastanien betroffen seien, hänge der Erfolg der Hilfsaktion entscheidend von der Bereitschaft der Bürger ab, sich zu beteiligen. Nach neun Aktionsjahren in Folge lasse sich inzwischen zweifelsfrei feststellen, dass die Kastanienbäume Anzeichen der Erholung gezeigten. Und das trotz der langen Hitzeperioden in den vergangenen beiden Sommern.

Die Öffnungszeiten der Nabu-Geschäftsstelle: Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 16 bis 18 Uhr. Die Kastanienlaubsäcke werden von Alba nach dem 17. November mit der nächsten Restmüll-Leerung (graue Tonne) abgeholt. Weitere Informationen unter: www.nabu-Braunschweig.de.