Diebe stehlen Braunschweiger Heinrich-Jasper-Gedenktafel

Eine 69-jährige Hauseigentümerin aus dem Bültenweg 85 meldete bereits in der vergangenen Woche den Diebstahl einer Gedenktafel an ihrer Hausfassade. Das meldete die Polizei jetzt. Die Beamten stellten fest, dass die Gedenktafel, die an Dr. Heinrich Jasper erinnerte, gewaltsam von der Außenfassade entfernt und gestohlen worden war. „Die Spuren deuten darauf hin, dass ein Werkzeug benutzt worden ist“, heißt es im Polizeibericht. Der Wert der Gedenktafel wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Diebstahl in der Nacht vom 9. auf den 10. November geben kann wird gebeten, sich unter (0531) 476-2516 zu melden.

